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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف: غلق جميع الحدائق وطريق الكورنيش والهدوء يسود الشارع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:30 ص
بني سويف
بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أن اليوم شهد غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل وغلق مواقف السيارات، وأن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة وتم غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، ومع المواصلات العامة بين مراكز المدن.

حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أى مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين تزامنًا مع أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلًا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار "غنيم"، في تصريحات صحفية، إلى أنه يجري متابعة الالتزام بالقرارات، على مدار الساعة، من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام بكل المدن والقرى، حيث إنه تم التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة، والتي تأتي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا مصورا قامت به لجان المتابعة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الآن ويتم ذلك بالتوازي في كل مدن المحافظة، خاصة بالميادين والشوارع التي قد تشهد تجمعا وزحاما محتملين، والذي تم التشديد واتخاذ التدابير اللازمة لمنعهما بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وجدد محافظ بني سويف مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، مشددًا على أنه يراهن دائمًا على وعي المواطن السويفي، الذي لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعة، وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الاتجاهات توازيًا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وكان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أى تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أى أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أى احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها النيل.

كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع، وبعض القرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

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