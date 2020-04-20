عمان: ارتفاع إصابات كورونا لـ1410

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، منها 58 حالة لعمانيين، و86 حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1410 حالات وعدد الوفيات 7.وذكرت وزارة الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن 238 حالة تماثلت للشفاء، مطالبة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.