الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ فترة الخماسين المقدسة

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين 20 أبريل، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.وتصلي خلالها الكنيسة بالطقس والألحان الفرحة، وتحتفل الكنيسة يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح، وذلك من خلال دورة القيامة خلال طقس القداس الإلهي، حيث يمسك الكهنة والشمامسة أيقونات القيامة، ويطوفون بها في أرجاء الكنيسة، خلال إتمام طقس القداس الإلهي.وكانت الكنيسة القبطية قد احتفلت، أمس الأحد، بعيد القيامة المجيد، وما زالت الكنيسة مستمرة في كل الإجراءات الاحترازية وغلق الكنائس.