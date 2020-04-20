فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 329

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات و120 في مدينة القدس.وأوضح كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى اليوم، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان في قطاع غزة، وحالتان في كفر عقب، وحالة في مخيم بلاطة، لشخص يعمل في مستشفى المطلع، أصيب هناك ولم يخالط أحدًا في المخيم، وحالتان في بيت عنان قضاء مدينة القدس.وأوضح الشخرة أن حصيلة إصابات في فيروس كورونا ارتفعت في الأراضي الفلسطينية إلى 329 في جميع محافظات الوطن و120 حالة في مدينة القدس.وبتسجيل الإصابات السبع الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في فلسطين، منها 314 في المحافظات الشمالية، و15 في المحافظات الجنوبية، و120 حصيلة مبدئية في القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة، بعد تسجيل حالتي انتكاسة لمتعافيين اثنين من بيت لحم.