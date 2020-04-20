حدائق بورسعيد بلا مواطنين فى شم النسيم (صور)

شهدت حدائق محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عدم تواجد مواطنين للاحتفال بشم النسيم، التزامًا منهم بالبعد عن التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وانتشرت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بكل أحياء المحافظة لمنع أي تجمعات للمواطنين في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر 12 قرارًا، للحد من التجمعات خلال ليلة ويوم أعياد شم النسيم، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن أبرز تلك القرارات: إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي، ومنع دخول الأتوبيسات السياحية إلى بورسعيد، والتأكيد على منع التواجد بشواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أو أي إشغالات ثابتة أو متحركة، وإغلاق الحدائق العامة.