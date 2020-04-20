رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج: ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة.. وتحرير 74 محضر تمويني

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:27 ص
أسماك
أسماك
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 475 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 74 محضر تمويني متنوع خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه نفذت حملة لحماية المستهلك والرقابة على الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية، حيث أسفرت عن ضبط 450 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى القيام بحملة مكبرة للمرور على المخابز بدائرة المركز والقرى وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر متنوعة.

وفي حي غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحي: أسفرت حملة تموينية مكبرة عن ضبط 25 كيلو جرام أسماك مملحة "ملوحة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إنه تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر مخالفة لاشتراطات النظافة، وتم إعدام 15 كيلو جرام دهن منتهي الصلاحية، وتحرير 3 محاضر عدم لف اللحوم بالشاش الأبيض، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة تم خلالها المرور على قرية باجا، وقرى تونس والشيخ مكرم وقلفاو وسعدالله.

وفي مركز ومدينة المنشاة، قال شريف السيد حسين رئيس المركز إنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 22 محضر تمويني متنوع.

وذكر عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إنه تم ضبط 43 مخالفة مرافق متنوعة بسوق مدينة ناصر منها "عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية وخشبية، وموازين".

ولفت عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تحرير 30 محضر متنوع منها "24 محضر تموين، و5 محاضر صحة، ومحضر بيئة، وذلك خلال حملة مكبرة لحماية المستهلك والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الأبيض "البلوك" بناحية طريق مستشفى الحميات بمدينة جهينة، وتمت مصادرة كمية الطوب الأبيض ووضعها بمقر الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن فتح المساجد فى رمضان

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

وزير الأوقاف يكشف سبب إعفاء المتحدث الرسمى للوزارة من منصبه

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

أستراليا تجبر «جوجل وفيسبوك» على الدفع للصحف مقابل نشر محتواها

الجمعة.. بداية الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي

يوم جلاء كورونا عن الوطن.. شم النسيم الحقيقي هذا العام

قائمة نيويورك تايمز لأعلى الروايات مبيعًا هذا الأسبوع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كايرو شو» تطلق مسابقة للمواهب «أون لاين» طوال شهر رمضان

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

صدور رواية «بلدة ترمس» للكاتب حجاج أدول

نسخة صوتية من رواية «الديوان الإسبرطى» الفائزة بالبوكر العربية