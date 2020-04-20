سوهاج: ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة.. وتحرير 74 محضر تمويني

أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 475 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 74 محضر تمويني متنوع خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه نفذت حملة لحماية المستهلك والرقابة على الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية، حيث أسفرت عن ضبط 450 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى القيام بحملة مكبرة للمرور على المخابز بدائرة المركز والقرى وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر متنوعة.وفي حي غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحي: أسفرت حملة تموينية مكبرة عن ضبط 25 كيلو جرام أسماك مملحة "ملوحة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إنه تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر مخالفة لاشتراطات النظافة، وتم إعدام 15 كيلو جرام دهن منتهي الصلاحية، وتحرير 3 محاضر عدم لف اللحوم بالشاش الأبيض، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة تم خلالها المرور على قرية باجا، وقرى تونس والشيخ مكرم وقلفاو وسعدالله.وفي مركز ومدينة المنشاة، قال شريف السيد حسين رئيس المركز إنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 22 محضر تمويني متنوع.وذكر عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إنه تم ضبط 43 مخالفة مرافق متنوعة بسوق مدينة ناصر منها "عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية وخشبية، وموازين".ولفت عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تحرير 30 محضر متنوع منها "24 محضر تموين، و5 محاضر صحة، ومحضر بيئة، وذلك خلال حملة مكبرة لحماية المستهلك والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الأبيض "البلوك" بناحية طريق مستشفى الحميات بمدينة جهينة، وتمت مصادرة كمية الطوب الأبيض ووضعها بمقر الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.