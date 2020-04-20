عميد الآثار السابق: شم النسيم عيد للفلاحين ومرتبط بالزراعة

قدّم الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، التهنئة للمصريين بعيد شم النسيم والإخوة المسيحيين بعيد القيامة بمصر، لافتًا إلى أن عيد شم النسيم لا يرتبط بالديانات فهو عيد مصري قديم.وأضاف محمد حمزة، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عيد شم النسيم بدأ في 2700 قبل الميلاد، أي في أواخر الأسرة الثالثة، موضحًا أن المصريين قسموا العام لثلاثة فصول وكل فصل من أربعة أشهر، الفصل الأول هو فصل الفيضان: "الاخك"، والثانى "برت"، والثالث "شمو" وهو فصل الحصاد الذى يبدأ من نصف مارس لنصف يوليو.وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، إلى أنه تم تحريف هذا الفصل "شمو" وبعد ذلك سمي بشم، حيث أن عيد شم النسيم موجود منذ 8 آلاف سنة قبل الميلاد، وكان عيد شعبي للفلاحين ومرتبط بالزراعة.