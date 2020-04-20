سنغافورة تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الاثنين، 1426 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات في البلاد إلى 8014.وقالت الوزارة إن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.ويعمل نحو 80% من القوة العاملة في سنغافورة حاليا من المنزل، والـ 20% الباقية من الوظائف الأساسية، وقال وونج" نريد أن نخفض هذه النسبة أكثر من ذلك".