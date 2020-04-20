إسبانيا تتعاون مع المفوضية الأوروبية لتأسيس صندوق لتمويل شركات الطيران

قالت وزير السياحة والصناعة الإسبانية رييس ماروتو، إن إسبانيا تتعاون مع المفوضية الأوروبية لوضع خطة لتأسيس صندوق تمويل يضمن عدم إفلاس شركات الطيران.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماروتو القول " نحن نعمل مع المفوضية لوضع خطة تتيح إنقاذ شركات الطيران".وأضافت "يجب أن تشمل الخطة حزم إنقاذ لكي تضمن عدم إفلاس شركات الطيران وضمان توافر سيولة لكي تتمكن من العمل بمجرد عودة الوضع لطبيعته".