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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية متجاهلة انهيار أسعار النفط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:09 ص
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
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استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع، متجاهلة انهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 21 عاما، وسط ترقب المستثمرين عن كثب تطورات خطط إعادة فتح الاقتصاد بألمانيا والولايات المتحدة.

صعد مؤشر يوروستوكس 600 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 مسجلا 333 نقطة، وارتفع الألماني داكس بنحو 0.42% مسجلا 10.672 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي إم أي بي" البريطاني بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 17107 نقطة.

وتتحول أنظار المستثمرين اليوم صوب ألمانيا، التي تبدأ إعادة فتح جزئي للنشاط الاقتصاد بالبلاد مع عودة العمل بالمحال التجارية في بعض المدن الألمانية، وذلك بعد نجاح البلاد في السيطرة على وباء كورونا عبر تطويع أنظمتها الطبية وسرعة التعامل مع المرض بخلاف غيرها من دول القارة العجوز.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى بلورة استراتيجية محكمة تمهد لعودة النشاط الاقتصادي المتوقف منذ شهر مع تفادي حدوث هجمات ارتدادية لفيروس كورونا أشد وطأة من قبل.

وترتكز الاستراتيجية إلى تكثيف إنتاج أقنعة للوجوه الواقية وإجراء فحوصات واسعة النطاق للكشف عن أجسام مضادة للفيروس بين المواطنين الألمان.

كما يتابع المستثمرون تطورات الصراع الدائر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكام الولايات بعد خروج مسيرات داعمة لقرار فتح الاقتصاد تلبية لدعوة ترامب ضد حكام الولايات الممتنعين عن تنفيذ القرار لما يعتبرونه تهديدا على حياة البشر والنظام الصحي الأمريكي.

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