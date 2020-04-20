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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إتاحة حجز موعد للحصول على الخدمات بمراكز المستثمرين إلكترونيًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:02 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
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أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه بدءًا من غد الثلاثاء، 21 أبريل، سيُتاح للمستثمر أو من ينوب عنه، حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

وأوضح أن يمكن الحجز من خلال اتباع خطوات تبدأ بالتسجيل عليه وإدخال البريد الإلكتروني، ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمة (http://appointment.gafi.gov.eg)، وإذا كنت مستخدما جديدا ستقوم بالضغط على «تسجيل» لإنشاء حساب جديد ويراعى عند تسجيل البيانات ادخال بريد إلكتروني لك صلاحية الوصول إليه، ليقوم الموقع بإرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب، ليكون بالإمكان حينها حجز الخدمة المرغوبة، وتأكيد الاطلاع على المستندات المطلوبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر زيارته، واختيار اليوم والساعة وبعد ذلك يقوم بتأكيد الحجز، ليقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الحجز وكود الحجز.

وأضاف أنه سيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد الحصول على الخدمة بخمسة عشر دقيقة، لقياس درجة الحرارة، ثم التوجه إلى ماكينة حجز الأرقام وإدخال كود الحجز، وطباعة تذكرة الحصول على الخدمة، وبعد ذلك التوجه إلى شباك تقديم الخدمة بمركز خدمات المستثمرين، ثم يكون عليه الحضور لمقر الهيئة للاستلام بعد مرور زمن أداء الخدمة، مشدداً على أنه سيكون على المستثمرين مراعاة ضوابط محددة عند الحضور لمقر الهيئة، تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر، وتجنب الحديث في أماكن الانتظار، مع  تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، مع أفضلية استخدام الدَّرج، والحفاظ على نظافة اليد دائمًاً.

وقال: في حالة مواجهة صعوبة أو مشكلة في التسجيل برجاء الاتصال على الخط الساخن 16035، مشيرا إلى أن حجز الخدمات يكون من 9 صباحا حتى الواحدة والنصف، وخزينة السجل التجاري تغلق 12.30 والبنوك تغلق الساعة 1.30، كما أن الشهر العقاري يقدم خدمات الاستثمار فقط، كتصديق العقود الخاصة بالتأسيس ومحاضر الجمعيات وليس التوكيلات. 
غدًا.. إتاحة حجز موعد للحصول على الخدمات بمراكز المستثمرين إلكترونيًا
غدًا.. إتاحة حجز موعد للحصول على الخدمات بمراكز المستثمرين إلكترونيًا
غدًا.. إتاحة حجز موعد للحصول على الخدمات بمراكز المستثمرين إلكترونيًا
غدًا.. إتاحة حجز موعد للحصول على الخدمات بمراكز المستثمرين إلكترونيًا

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