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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم اصطحاب مرافقين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:00 ص
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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في إطار الإجراءات الوقائية المشددة التى يتخذها مجلس النواب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، من النواب بعدم اصطحاب أى مرافقين أو مندوبين فى أيام انعقاد الجلسات العامة، بشكل استثنائى ومؤقت وذلك عدا النواب من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس للأعضاء، كما طلب منهم التنبيه على  السائقين بعدم ترك السيارة بقدر الإمكان طوال مدة بقائهم فى المجلس حيث سيحظر انتقالهم بين قاعات وطرقات المجلس.

وقال عبد العال: "يأتى هذا الطلب في المقام الأول حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي ومنع انتشار العدوى، وحرصا على صحة وسلامة سيادتكم".

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت النهائي على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.

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