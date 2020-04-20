الإسكندرية تحرز تقدمًا فى 18 برنامج وتخصص على مستوى الجامعات العربية

صرح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف U.S. News الأمريكي القائم على أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية، أعلن أن جامعة الإسكندرية قد تميزت في 18 برنامج وتخصص من 24 تخصص يتم تقييمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية.وأضاف أن 11 تخصص في جامعة الإسكندرية قد شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية هم بالترتيب الطب البيطري، وعلوم الصيدلة، والتمريض، والكيمياء، والعلوم الزراعية والبيولوجية، وطب الأسنان، وعلوم البيئة، وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، والهندسة، والهندسة الكيميائية، والطب.كما جاء السبعة تخصصات الأخرى للجامعة في المرتبة حتى أعلى عشرين جامعة وهم بالترتيب: الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجية الجزيئية، وعلوم المواد، وعلوم الحاسب الآلي، وعلم الفيزياء، وعلم الرياضيات، وعلوم الأرض والكواكب، والطاقة.وأشار "الكردي" إلى أن مؤشرات هذا التصنيف يعتمد على 10 معايير أهمهم النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالميًا ونصيبها 30% من إجمالي الدرجة، والاستشهادات بنسبة 20%، ومستوى الاستشهادات بالمقارنة مع دول العالم في التخصص بنسبة 10% وغيرهم من معايير.وهنأ رئيس الجامعة بصفة خاصة كلية الطب البيطري حيث شغلت المرتبة الثانية، وكلية الصيدلة في المرتبة الرابعة على جامعات الدول العربية.