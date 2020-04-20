مساعدات طبية إماراتية إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جنوب إفريقيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.وقال سفير الامارات لدى جنوب إفريقيا محش سعيد الهاملي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الاماراتية "وام" إن بلاده كرست نفسها للعمل كشريك نشط ومساهم فاعل في المجتمع الدولي في ضوء الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأضاف أن هناك تواصلا وتنسيقا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين الدولتين، وأن وصول أولى المساعدات المقدمة اليوم إلى جنوب أفريقيا خير دليل على الشراكة الدائمة بين بلدينا والالتزام المشترك بالقضاء على هذا الفيروس ودعم جهود جنوب إفريقيا".