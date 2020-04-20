الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد تذكار سيامة الأنبا توماس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم 20 أبريل، بعيد تذكار السيامة الكهنوتية للأنبا توماس عدلى، مطران ايبارشية الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك.وتقدم المكتب الإعلامى الكاثوليكى بمصر بالتهنئة للأنبا توماس، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، متمنين له وافر الصحة والسلام والنعم بهذه المناسبة السعيدة.