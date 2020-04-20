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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بلدية إسطنبول يطالب بفرض حظر تجول عام للسيطرة على كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:52 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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دعا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى فرض حظر تجوال عام على جميع أنحاء الجمهورية التركية خلال الفترة من 23 أبريل إلى 1 مايو.

جاءت تصريحات أوغلو بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية التركية انتهاء الحظر المقرر على 31 مدينة تركية كبرى، وفقا لموقع تركيا الآن.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن إمام أوغلو أدلى ببيان بخصوص جدول أعمال البلدية في بث مباشر عبر قناة خبر جلوبال، وقال إن حظر التجول يسيطر على تفشي المرض، والمؤسسات الصحية تكافح الوباء، وعدد الوفيات والحالات اخذ في الازدياد، لذلك فإن حظر التجول يوفر فرصة للسيطرة على تفشي المرض".

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