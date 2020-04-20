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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان: تراجع مخصصات القطاع الاقتصادي 88% في موازنة 2021

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:51 ص
رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
مني هيبة
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كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في التقرير الذي أعدته عن نتائج تحليل مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2020-2021 تراجع مخصصات قطاع الشئون الاقتصادية بمبلغ قدره 87 مليار جنيه، بمعدل تراجع قدره 88.1% عن العام المالي الجاري، حيث انخفضت مخصصاته إلى 11.7 مليار جنيه، مقابل 117.5 مليار جنيه في العام الجاري.

ووفقا لما تضمنه التقرير، بلغت نسبة المخصصات الموجه للقطاع الاقتصادي في موازنة الجديدة نحو 13% من إجمالي المخصصات التي وجهت لقطاعات الدولة مجتمعة والتي بلغت قيمتها نحو 757.2 مليار جنيه.

ويعد هذا هو القطاع الاقتصادي الوحيد الذي شهدت مخصصاته تراجعًا، بينما ارتفعت مخصصات القطاعات الأخرى وتشمل (الصحة، والاسكان والمرافق، والتعليم، والشباب والثقافة والشئون الدينية، وحماية البيئة، والحماية الاجتماعية، والخدمات العامة) زيادة بلغت نسبتها 28%، 25.4%، 9.3%، 17.3%، 13%، 9.8%، 5.5%، 2.7% لكل قطاع على التوالي.

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