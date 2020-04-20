964.7 مليار جنيه.. تفاصيل حصيلة الضرائب في موازنة 2021

بلغت قيمة الضرائب المقدر تحصيلها في السنة المالية 2020-2021 نحو 964.7 مليار جنيه، مقابل 856.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 12.6%، بقيمة قدرها 114.6 مليار جنيه.جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن نتائج تحليل مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2020-2021، الذي انفردت به "الدستور".وفيما يلي نرصد الزيادة المتوقعة حسب نوع الضريبة مقارنة بالمستهدف تحقيقه منها خلال العام المالي الجاري، ومعدل التغير بين العاميين:- الضرائب على الدخول واارباح والمكاسب الرأسمالية: تبلغ القيمة المقدرة لها نحو 351.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 60.4 مليار جنيه، بنسبة 20.7%.- الضرائب على السلع والخدمات: 46.9 تبلغ القيمة المقدرة لها نحو 469.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 54.2 مليار جنيه، بنسبة 13%.- الضرائب على الممتلكات: تبلغ القيمة المقدرة لها نحو 70.8 مليار جنيه، بتراجع قدرها 1.3 مليار جنيه، بنسبة 1.9 %.- الضرائب على التجارة الدولية (الواردات والصادرات): تبلغ القيمة المقدرة لها نحو 44.5 مليارجنيه، بتراجع قدرها 7.2 مليار جنيه، بنسبة 13.9%.- ضرائب أخرى: تشمل "الضرائب على الأعمال التجارية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي، مقابل الإعفاءات الضريبية": تبلغ القيمة المقدرة لها نحو 28.2 مليار جنيه، بتراجع قدرها 635 مليون جنيه، بنسبة 2.6%.