الزراعة تدفع بسيارات رنجة ولحوم وخضار في شم النسيم

أكد المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، أن الوزارة ستدفع بسيارات محملة بالسلع الغذائية تجوب الميادين والشوارع في شم النسيم وتصل إلى المواطنين مباشرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالقرب من المنازل لمراعاة تواجد المواطنين في المنازل نتيجة الحظر والمساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة.وقال في تصريحات الدستور، إن قطاع الزراعة المحمية سيدفع بسيارات محملة بالرنجة والخضار والياميش اللحوم والبط والحمام والدواجن، وسيكون سعر كيلو اللحوم البلدية ١٠٠ جنيه، واللحوم البرازيلية ٦٥ جنيها، والبط ٤٠ جنيها، والدواجن ٤٠ جنيها (للكيلو و٢٠٠ جرام)، والفيلية بـ٦٥ جنيها والوراك بـ٣٢ جنيها للكيلو والرنجة بـ٣٥ جنيها.وأضاف أن أسعار البطاطس ٢.٥ جنيه والطماطم ٣ جنيهات، والبسلة ١٠ جنيهات، والفلفل ٨ جنيهات، والكوسة ٥.٥ جنيه، والخيار ٤.٥ جنيه، والليمون ١٠ جنيهات بدلا من ٢٥ جنيها للكيلو، والباذنجان ٣ جنيهات، والفاصوليا ١٠ جنيهات، والأرز ٨ جنيهات، والسكر ٨ جنيهات، وجميعها بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪.وأشار إلى أنه سيتم طرح شنطة رمضان بسعر ٧٥ و١٠٠ و١٥٠ و٢٠٠ جنيه للشنطة بمحتوياتها مكونة من أرز وسكر ومكرونة وزيت وسمن وبلح وصلصة وشاي وفول وعدس ولوبيا وملح وفاصوليا.