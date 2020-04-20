تشديدات وقائية للعائدين من كندا بمرسى علم.. ومنع استخدام الشواطئ

إجراءات وقائية مشددة تنفذها مديرية الصحة ومحافظة البحر الأحمر، والأجهزة المعنية، لفحص العائدين من كندا وتطبيق الحجر الصحي طبقًا لما تم إعداده مسبقًا لهم بإحدى الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم جنوبي المحافظة.قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إنه يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج طبقًا لما أقرته وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه يتم فحص العائدين مرتين يوميًا بمواعيد مختلفة، وذلك للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع النزلاء من العائدين من الخارج بطرق وقائية سليمه وهي عن التعامل المباشر، وتوفير كافة متطلباتهم دون الاحتكاك أو الملامسة من قبل الاصطاف المخصص لخدمتهم.وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"الدستور"، أنه تم توزيع وتسكين العائدين داخل الفندق في غرف منفردة ودبل، على حسب الأسر، وذلك لحمايتهم ووقايتهم من أي عدوى في حال رصد حالات إصابة بينهم، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم وجبات غذائية تحت رقابة الفرق الصحية، إلى جانب توفير المستلزمات الوقائية أمام الغرف في حال إن طلب النزلاء مهمات.من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على إدارة الفندق بمنع استخدام الشواطئ أو حمامات السباحة من قبل النزلاء العائدين من الخارج وذلك للحفاظ على سلامتهم حتى تنتهي مدة الحجر المخصصة لهم.