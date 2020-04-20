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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: إجراءات الحكومة حجمت خطر كورونا مقارنة بدول أخرى

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:47 ص
حسن السيد
حسن السيد
مني هيبة
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أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث سرعة اتخاذ قرارات مختلفة ساهمت في تحجيم معدل الإصابات والوفيات بالفيروس مقارنة بدول أخرى، لافتا إلى أن الإجراءات كانت على أعلى مستوى من خلال تخصيص مستشفيات للعزل والحجر الصحي، وتوفير أطقم طبية مدربة للتعامل مع الإصابة منذ التشخيص وحتى إذا حدثت الوفاة.

وأضاف "السيد" - فى بيان اليوم: "على الرغم من إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس من حيث تأمين المواطنين فى حظر التجوال وغلق المحلات إلا أن بعض المواطنين غير ملتزمين بهذه الإجراءات"، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعاونة المستثمرين والصناع والسياحة كى يقفوا على أقدامهم ولا يستغنوا عن العمالة للحفاظ على المصانع والإنتاج.

واختتم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن البنك المركزى اتخذ إجراءات لتوفير اعتمادات مالية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة والغاز للمصانع وذلك لتشجيع المستثمرين.

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