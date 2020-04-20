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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في اليابان لـ 10810

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:44 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى اليابان، اليوم الإثنين، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة فى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) اليوم الإثنين، أن العدد يتضمن أشخاصا تبين إصابتهم بالفيروس أثناء خضوعهم لفحوص في الحجر الصحي بالمطار، ومسئولين في وزارة الصحة، وأفراد عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.

وبإضافة 712 حالة مصابة من السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، يصل إجمالي الاصابات إلى 11522 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 251 حالة، بينها 13 حالة من السفينة.

وتتصدر طوكيو قائمة المقاطعات الأكثر إصابة بالعدوى، بواقع 3082 حالة إصابة.

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