معهد ألمانى للأمراض المعدية: ارتفاع إصابات كورونا لـ672141

أظهرت إحصائيات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفعت إلى 672 ألفًا و141 حالة، بعد تسجيل 1775 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن المعهد أبلغ أيضا عن 110 حالات وفاة أخرى؛ ليرتفع العدد إلى 4404 وفيات بسبب جائحة كورونا، كما تعافى نحو 91500 شخص، أي بزيادة 3500 شخص عن اليوم السابق.وقالت الصحيفة إنه مع ذلك من المرجح أن تكون هذه الأرقام منخفضة للغاية؛ لأن السلطات الصحية في ألمانيا لم تبلغ عن جميع الحالات في عطلة نهاية الأسبوع.