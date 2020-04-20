مفوض الاقتصاديات: الاتحاد الأوروبي قد يحتاج 1.5 تريليون يورو مساعدات

أبلغ باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي صحيفة دير شبيجل الألمانية أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا.وقال "قدمت مجموعة اليورو مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل، هذا تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي، موضحا أن تدبير الأموال قد يجري من خلال الميزانية متعددة السنوات التالية للاتحاد الأوروبي.