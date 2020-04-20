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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو وجانتس يسعيان مجددا إلى تشكيل حكومة إسرائيلية.. اليوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:44 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
وكالات
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يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني جانتس اللقاء اليوم الإثنين، في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

ويأتي اللقاء غداة دعوة جانتس لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وأكد جانتس أن الإسرائيليين "لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة".

وهدد حزب جانتس، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي، بإمكانية طرح مشاريع قوانين تستهدف نتنياهو، على الكنيست اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه.

وكان الرئيس الإسرائيلي رءوفين ريفلين أحال الخميس الماضي رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، ما يضع نواب الكنيست أمام مسئولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأحال ريفلين المسئولية للكنيست بعدما فشل بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، الذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته.

وبنقل التفويض للكنيست، سيكون أمام أي نائب، بما في ذلك جانتس ونتنياهو، أسبوعان لتشكيل حكومة إذا ما تمكن من الحصول على دعم 61 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في غضون21 يوما.

وإذا لم يفلح ذلك فإن إسرائيل ستتجه لإجراء رابع انتخابات منذ أبريل من عام 2019.

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