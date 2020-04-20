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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سريلانكا تطلب اقتراض 300 مليون دولار لمواجهة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:42 ص
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وكالات
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قال وزير الخزانة السريلانكي إس.آر أتيجالي، اليوم الاثنين، إن سريلانكا تجري محادثات مع بنك التنمية الآسيوي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة على البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول في حوار عبر الهاتف، إن قرض بنك التنمية الآسيوي قد يأتي بالإضافة إلى التمويل الذي ستحصل عليه سريلانكا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين.

كما تجري سريلانكا محادثات مع وكالة التنمية الفرنسية بعد طلبها الحصول على مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، علاوة على ذلك تجري سريلانكا محادثات مع البنك الدولي بشأن بعض البرامج التنموية القائمة، وتسريع صرف دفعات المساعدات المالية المقررة لها في إطار برنامج المساعدات العاجلة.

وتجري سريلانكا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات في إطار برنامج الدعم المالي السريع الذي أطلقه الصندوق لمساعدة دول العالم في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

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