بـ11 مليار دولار.. الصين توافق على مشروعات استثمارية

وافقت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح (أكبر مخطط اقتصادي صيني) على ثمانية مشروعات استثمارية لأصول ثابتة يبلغ إجمالي استثماراتها 77.3 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) في مارس الماضي.وقال المتحدث باسم اللجنة "يوان دا" – في تصريح اليوم- إن المشاريع كانت بشكل رئيسي في صناعات الطاقة والنقل، مشيرا إلى أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة انخفضت بنسبة 16.1% على أساس سنوي إلى 8.41 تريليون يوان (1.19 تريليون دولار) في الربع الأول من عام 2020 حيث عطل انتشار فيروس كورونا المستجد الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن وتيرة بناء البنية التحتية تزايدت بشكل متسارع في جميع أنحاء الصين حيث كثفت الحكومة التمويل لتحفيز الاستثمار في القطاع بعد الاحتواء الأساسي لوباء "كورونا".ويشمل استثمار الأصول الثابتة الإنفاق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.