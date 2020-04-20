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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 21 عامًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:27 ص
النفط
النفط
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سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط.

وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس من عام ١٩٩٩، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% مسجلا 27.84 دولار للبرميل بعد أن فقد قرابة 11% من قيمته الأسبوع المنصرم.

ويعزي الخبراء أسباب انهيار أسعار الخام الأمريكي على هذا النحو إلى مخاوف المستثمرين من أن مراكز تخزين الخام بولاية أوكلاهوما الأمريكية قد تستنفد قريبا سعتها التخزينية إلى حد يضطر المنتجون الأمريكيون معه إلى دفع أموال للعملاء نظير شراء الخام للتخفيف من تخمة المعروض وتوفير مواقع التخزين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن فاندانا هاري، مؤسس مجموعة فاندا انسايتيس بسنغافورة قوله: "مستوى الأسعار الحالية يبلور عجز اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن خفض الإنتاج عن تعويض الانهيار المسجل في معدلات الطلب لتظل أسواق الطاقة تحت رحمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المحلل الاقتصادي:حتى نقترب من الإعلان رسميًا من إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، قد نشهد مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط أو قد يظل قرب المستويات الحالية".

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفاع حجم المخزونات الأمريكية بنحو 48% إلى 55 مليون برميل منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن السعة التخزينية بمراكز تخزين الخام تستوعب 76 مليون برميل كحد أقصى حتى 30 من سبتمبر المقبل.

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