المفوضية الأممية تحذر من تعرض اللاجئات للعنف المنزلي بسبب كورونا

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجين من أن النازحات حول العالم معرضات لخطورة العنف المنزلي بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.وقالت المفوضية اليوم الاثنين إن النساء اللاجئات أوالنازحات داخليا أو ممن لا دولة لهن يجدن صعوبة في حماية أنفسهن في ظل إجراءات الحجر الصحي أو الإغلاق.وقالت جيليان تريجز مساعدة المفوض لشؤون الحماية "البعض قد ينتهى بهن الحال محاصرات في أماكن إيوائهن أو منازلهن، أو محاصرات على أيدي من يقوموا بالاعتداء عليهن بدون فرصة للهروب أو الحصول على مساعدة مباشرة".وحذرت من أن الافتقار للوثائق وتدهور الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى ربما تجبر النساء على الاتجاه للدعارة أو زواج الأطفال.ويشار إلى أن برامج المفوضية لحماية النساء والفتيات يتم إدارتها حاليا في بعض المناطق عن بعد بسبب فيروس كورونا، بمساعدة متطوعين محليين.