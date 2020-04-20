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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم جديد يشنه هاري وميجان على وسائل إعلام بريطانية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:57 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
وكالات
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هاري وزوجته ميجان، أدرجا أربع صحف بريطانية كبرى على القائمة السوداء الأحد بعد اتهامهما بنشر قصص "مشوهة وكاذبة وخارجة عن المعقول".

وفي رسالة لاذعة لمحرري صحف "صن" و"ديلي ميل" و"ميرور" و"إكسبرس"، أعلن هاري وميجان، اللذان تخليا رسميًا عن منصبيهما في العائلة الملكية البريطانية، أنه "لن يكون هناك أي تعاون" بعد اليوم مع تلك الصحف، وفق صحيفة "ذي جارديان".

وجاء في نسخة زعم أنها عن الرسالة، نشرها مراسل صحيفة "فاينانشل تايمز" مارك دي ستيفانو على " أن سياستهما الجديدة إزاء الصحافة "لا تتعلق بتجنب النقد. إنها لا تتعلق بإنهاء التواصل مع العامة أو فرض رقابة دقيقة على التقارير". لكنهما لا يرغبان في استخدامهما "كعملة لاقتصاد صيادة النقرات".

وورد في مقتطف من الرسالة نشرته "ذي جارديان" أن "دوق ودوقة ساسكس شاهدا أشخاصًا يعرفانهم، وكذلك غرباء يدمرون حياتهما تماما دون سبب وجيه بخلاف حقيقة أن الشائعات تعزز عائدات الإعلانات".

ووصفت الصحيفة الرسالة بأنها "هجوم غير مسبوق على جزء كبير من وسائل الإعلام".

وفي رسالتهما، قال الزوجان إن سياستهما الجديدة لا تنطبق على كل وسائل الإعلام وإنهما سيستمران في العمل مع صحافيين من حول العالم.

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