الجمعة.. بداية الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي

تحيي منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل من كل عام "أسبوع التحصين العالمي"، ويأتي هذا العام 2020 تحت موضوع "اللقاحات تعمل للجميع" حيث تركز الحملة على كيف أن اللقاحات - والأشخاص الذين يقومون بتطويرها وتوصيلها واستلامها - هم أبطال من خلال العمل على حماية صحة الجميع في كل مكان، كما يتمثل الهدف الرئيسي للحملة في الحث على مشاركة أكبر حول التحصين على مستوى العالم وأهمية التطعيم في تحسين صحة ورفاهية الجميع في كل مكان طوال الحياة.وخلال الفترة التي تسبق أسبوع التحصين العالمي لهذا العام، تمر البلدان في جميع أنحاء العالم في خضم الاستجابة لوباء كوفيد – 19، أصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات جديدة لمساعدة البلدان على حماية خدمات التمنيع التطعيم الحرجة خلال جائحة كورونا حتى لا تضيع الأرض في مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.ويهدف أسبوع التحصين العالمي إلى تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار ضد الأمراض، حيث ينقذ التحصين أو التطعيم الملايين من الأرواح كل عام ويتم الاعتراف به على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر التدخلات الصحية نجاحًا وفعالية من حيث التكلفة في العالم، ومع ذلك لا يزال هناك ما يقرب من 20 مليون طفل في العالم اليوم لا يحصلون على اللقاحات التي يحتاجونها.إن توسيع نطاق الحصول على التحصين أو التطعيم أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من الفقر والتغطية الصحية الشاملة، ويوفر التحصين الروتيني نقطة اتصال للرعاية الصحية في بداية الحياة ويتيح لكل طفل فرصة لحياة صحية، منذ البدايات الأولى وحتى الشيخوخة، ويعتبر التحصين أيضًا استراتيجية أساسية في تحقيق الأولويات الصحية الأخرى، بدءًا من السيطرة على التهاب الكبد الفيروسي إلى الحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وتوفير منصة لصحة المراهقين وتحسين رعاية ما قبل الولادة ورعاية حديثي الولادة.ففي عام 2018 تم تلقيح ما يقدر بـ 116 مليون طفل بتلقي 3 جرعات من لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3)، وحمايتهم من الأمراض المعدية التي يمكن أن تسبب مرضًا وإعاقة خطيرة أو تكون مميتة، خطت العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خطوات واسعة في زيادة تغطية التحصين.ولكن على الرغم من المكاسب، فمن غير المرجح أن تتحقق جميع الأهداف للقضاء على المرض - بما في ذلك الحصبة والحصبة الألمانية وكزاز الأمهات والمواليد الجدد - بحلول نهاية عام 2020، وخلال العامين الماضيين، شهد العالم العديد من حالات تفشي الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي أمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات.وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 117 مليون طفل في أكثر من ثلاثين دولة قد لا يتمكنون من الحصول على لقاحات الحصبة نتيجة لتعليق عدد من الدول برامج التطعيم وغيرها من الخدمات لمكافحة تفشي الفيروس التاجي، وأن 24 دولة أجلت بالفعل حملات التطعيم ضد الحصبة لتجنب المزيد من انتشار مرض فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تفعل ذلك 13 دولة أخرى بحلول نهاية العام.وأشارت المنظمة أنه في حال تم اختيار وقف التطعيمات نتيجة لانتشار كوفيد-19، فإننا نحث القادة على تكثيف الجهود للوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات، وأعربت المنظمة عن دعمها لوقف الحملات الجماعية في مبادرة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية لحماية المجتمعات المحلية والعاملين في المجال الصحي، لكن هذا لا يعني التخلي عن الأطفال، ويأتي هذا التحذير في وقت بدأ فيه بعض أعضاء الجماعات المعارضة للتطعيم من الأمراض في الشك بصواب مواقهم، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، ولهذه الجماعات المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم صوت مرتفع رغم صغرها وهي تعتقد أن التحصين خدعة خطيرة ويرفض أفرادها تحصين أنفسهم أو أولادهم ضد الأمراض عبر اللقاحات.ويبين مسح أجراه صندوق "ويلكوم تراست" المعني بالصحة في 2018، أن 20% من الناس على مستوى العالم لا يعتبرون اللقاحات مأمونة أو لم يحسموا رأيهم بشأنها.وتعمل اللقاحات كدرع يقي أطفالكم ومواليدكم من أمراض خطيرة وتنقذ أرواح حوالي 3 ملايين طفل سنويًا. ومع ذلك، لا يزال يوجد في العالم حاليًا حوالي 20 مليون طفل غير محصنين أو حاصلين على تحصين غير كاف، وهم معرضون للإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات صحية وحتى الوفاة. ويرغب أهالي عديدون بتحصين أطفالهم، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك لعدم توفر الرعاية الصحية. ولكن هناك عددًا متزايدًا من الأهالي يختارون ألا يحصنوا أطفالهم.وغالبًا ما ينشأ هذا التردد عن تصورات خاطئة حول اللقاحات، أو الاعتقاد بضآلة احتمالية الإصابة. ولهذا السبب بات الوعي بشأن فوائد اللقاحات -المخاطر الناشئة عن عدم تلقيها - مهمًا أكثر من أي وقت مضى.وكشف تقرير منظمة الصحة العالمية لتغطية التطعيم لعام 2019، إلى أنه ظلت تغطية التطعيم العالمية - نسبة الأطفال في العالم الذين يتلقون اللقاحات الموصى بها - كما هي على مدى السنوات القليلة الماضية، فخلال عام 2018، تلقى حوالي 86% من الأطفال في جميع أنحاء العالم (116.3 مليون رضيع) 3 جرعات من لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3)، وحمايتهم من الأمراض المعدية التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة وعجزًا أو تكون مميتة. وبحلول عام 2018، وصلت 129 دولة إلى تغطية 90% على الأقل من لقاح الثلاثي DTP3.وفيما يلي ملخص لتغطية التطعيم العالمية في عام 2018:◄ المستدمية النزلية من النوع ب: (Hib) وتسبب التهاب السحايا والالتهاب الرئوي. وقد تم إدخال لقاح Hib في 191 دولة بحلول نهاية عام 2018. وتقدر التغطية العالمية بثلاث جرعات من لقاح Hib بنسبة 72%، وهناك اختلاف كبير بين المناطق، وتشير التقديرات إلى أن 87% من مناطق منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا، بينما تبلغ 23% فقط في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية.◄ التهاب الكبد ب ( (B: وهو عدوى فيروسية تهاجم الكبد. وقد تم إدخال لقاح التهاب الكبد B للرضع على الصعيد الوطني في 189 دولة بحلول نهاية عام 2018. وتقدر التغطية العالمية بثلاث جرعات من لقاح التهاب الكبد B بنسبة 84 %، وترتفع إلى 90 % في غرب المحيط الهادئ، بالإضافة إلى ذلك، أدخلت 109 دول جرعة واحدة من لقاح التهاب الكبد B للأطفال حديثي الولادة خلال الـ 24 ساعة الأولى من الحياة، وتبلغ التغطية العالمية 42%.◄ فيروس الورم الحليمي البشري: (HPV) وهو العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا في الجهاز التناسلي، ويمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم، وأنواع أخرى من السرطان، والثآليل التناسلية لدى كل من الرجال والنساء، وقد تم إدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في 90 دولة بحلول نهاية عام 2018، باستثناء 4 دول مع إدخاله في بعض أجزاء البلاد.◄ الحصبة: وهو مرض شديد العدوى يسببه فيروس، وعادة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، ويمكن أن يؤدي إلى العمى أو التهاب الدماغ أو الوفاة، وبحلول نهاية عام 2018، تلقى 86 % من الأطفال جرعة واحدة من لقاح الحصبة بحلول عيد ميلادهم الثاني، وأدرجت 171 دولة جرعة ثانية كجزء من التحصين الروتيني، وتلقى 69% من الأطفال جرعتين من لقاح الحصبة وفقًا للتحصين الوطني جداول.◄ التهاب السحايا أ (A): وهو عدوى يمكن أن تسبب تلفًا حادا في الدماغ وغالبا ما تكون مميتة.وبحلول نهاية عام 2018 - بعد 8 سنوات من تقديمه - تم تطعيم أكثر من 300 مليون شخص في البلدان الأفريقية المتأثرة بالمرض مع MenAfriVac، وهو لقاح ثوري تم تطويره بالتعاون مع معهد مصل الهند من خلال منظمة الصحة العالمية ومشروع PATH لقاح التهاب السحايا، ففي عام 2012، أصبح MenAfriVac أول لقاح يحصل على موافقة للاستخدام خارج سلسلة التبريد - لمدة أربعة أيام دون تبريد وفي درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وكانت غانا والسودان أول دولتين أدرجتا MenAfriVac في جدول التحصين الروتيني في عام 2016، تليهما بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومالي والنيجر في عام 2017 وكوت ديفوار في عام 2018.◄ النكاف: وهو فيروس شديد العدوى يسبب تورمًا مؤلمًا في جانب الوجه تحت الأذنين (الغدد النكفية) والحمى والصداع وآلام العضلات. ويمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا الفيروسي، وقد تم إدخال لقاح النكاف على الصعيد الوطني في 122 دولة بحلول نهاية عام 2018.◄ أمراض المكورات الرئوية: وتشمل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وبكتيريا الدم الحموية، وكذلك التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية، وقد تم إدخال لقاح المكورات الرئوية في 145 دولة بحلول نهاية عام 2018، بما في ذلك 5 في بعض أجزاء البلاد، وقدرت تغطية الجرعة الثالثة العالمية بنسبة 47%.◄ شلل الأطفال: وهو مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب شللا لا رجعة فيه. ففي عام 2018، تلقى 85% من الأطفال حول العالم 3 جرعات من لقاح شلل الأطفال، لقد تم القضاء على شلل الأطفال في جميع البلدان باستثناء أفغانستان وباكستان ونيجيريا، وقد أصيبت البلدان الخالية من شلل الأطفال بفيروس مستورد، ولا تزال جميع البلدان - وخاصة تلك التي تعاني من الصراع وعدم الاستقرار - معرضة للخطر حتى يتم القضاء على شلل الأطفال بالكامل.◄ الفيروسات الروتينية (روتا): وهي السبب الأكثر شيوعًا لمرض الإسهال الحاد لدى الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم. وقد تم إدخال لقاح الفيروسة العجلية في 101 دولة بحلول نهاية عام 2018، بما في ذلك أربعة في بعض أجزاء البلاد، وقدرت التغطية العالمية بنسبة 35%.◄ الحصبة الألمانية: وهي مرض فيروسي عادة ما يكون خفيفًا عند الأطفال، ولكن العدوى أثناء الحمل المبكر قد تتسبب في موت الجنين أو متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، مما قد يؤدي إلى عيوب في الدماغ والقلب والعينين والأذنين وقد تم إدخال لقاح الحصبة الألمانية على الصعيد الوطني في 168 دولة بحلول نهاية عام 2018، وقدرت التغطية العالمية بـ 69%.◄ ينتج الكزاز أو التيتانوس: عن بكتيريا تنمو في غياب الأكسجين، على سبيل المثال في الجروح المتسخة أو في الحبل السري إذا لم يتم تنظيفها. وتوجد جراثيم C. tetani) ) في البيئة بغض النظر عن الموقع الجغرافي وينتج سمًا يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة أو الموت ويستمر التيتانوس بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة في مشاكل صحية عامة في 13 دولة، خاصة في إفريقيا وآسيا.◄ الحمى الصفراء: وهو مرض نزفي فيروسي حاد ينتقل عن طريق البعوض المصاب واعتبارًا من عام 2018، تم إدخال لقاح الحمى الصفراء في برامج التحصين الروتينية للرضع في 36 من أصل 40 دولة ومنطقة معرضة لخطر الإصابة بالحمى الصفراء في أفريقيا والأمريكتين وفي هذه البلدان والأقاليم الـ 40، تقدر التغطية بنسبة 49%.وكشف تقرير المنظمة إلى التحديات الرئيسية التي تواجة خطة عمل اللقاحات العالمية: ففي عام 2019، لم يتم الوصول إلى ما يقدر بنحو 20 مليون رضيع في جميع أنحاء العالم من خلال خدمات التحصين الروتينية مثل 3 جرعات من لقاح DTP3، حيث يعيش حوالي 60% من هؤلاء الأطفال في 10 دول وهي: أنجولا والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وفيتنام.إن عمليات رصد البيانات على المستويات دون الوطنية أمر بالغ الأهمية لمساعدة البلدان على تحديد أولويات استراتيجيات التطعيم وخططها التشغيلية وتخصيصها لمعالجة فجوات التحصين والوصول إلى كل شخص بلقاحات منقذة للحياة وتعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان والشركاء لتحسين تغطية التطعيم العالمية، وتعد خطة عمل اللقاحات العالمية خارطة طريق لمنع ملايين الوفيات من خلال الوصول بشكل أكثر إنصافًا إلى اللقاحات بحلول عام 2020 وحتى الآن، التقدم نحو أهداف خطة عمل اللقاحات العالمية خارج المسار وأنه يجب على الدول تكثيف جهودها لضمان حصول جميع الناس على الفوائد المنقذة للحياة من اللقاحات وبالإضافة إلى ذلك، يجب على البلدان التي حققت أو أحرزت تقدمًا نحو تحقيق الأهداف أن تعمل من أجل الحفاظ على التقدم الذي أحرزته.