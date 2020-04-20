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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تتصدر الدول الأوروبية من حيث عدد شركات السياحة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:35 ص
جريدة الدستور
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كشفت إحصائية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد شركات السياحية بها بواقع 383600 شركة سياحة.

وكشفت الإحصائية أن فرنسا تأتي في المركز الثاني بواقع 326700 شركة، ثم إسبانيا بعدد 308 آلاف شركة، وألمانيا بواقع 263400 شركة، ثم جاءت اليونان ضمن القائمة بواقع 147800 شركة، ثم البرتغال 120200 شركة وبولندا 109100 شركة.

يذكر أن قطاع السياحى يعاني من خسائر شديدة في الفترة الحالية مع توقعات بزيادة هذه الخسائر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وعمليات الإغلاق التى فرضتها الكثير من دول العالم من اجل احتواء الفيروس مع توقف حركة الطيران الدولية.

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