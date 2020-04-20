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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:32 ص
متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
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يواصل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية في نشر مقتنياته الفنية، حيث جاءت لهذا الأسبوع رائعة لوحة "صحبة" من خامة الزيت على التوال، التي رسمها الفنان التشكيلي وأحد رواد التصوير في مصر الفنان حامد ندا.

يأتي ذلك في إطار فعاليات "متحف في بيتك.. خليك في بيتك وهنجيبلك المتحف لغاية عندك"، التي بدأها المتحف بعد وقف الفعاليات الثقافية ضمن الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وحامد ندا واحد من أبرز مصوري جماعة الفن المعاصر، وكان مع زميله وصديقه عبد الهادي الجزار، من أوائل الفنانين المصريين الحداثيين الذين أدخلوا الرموز الخرافية وتناولوا الحالات النفسية في لوحاتهم، وكانت أعماله الأولى متأثرة بشدة بالمحيط الاجتماعي في أحياء القاهرة الشعبية، وقد شجّعه أستاذه حسين يوسف أمين على الاستلهام منها.

طوّر ندا عالمًا تصويريًا رمزيًا تغذيه أساطير القصص الخيالية والمعتقدات الشعبية والخرافات، وكذلك عالم الجن السحري والغيبي.. وخلال الستينيات، وبعد أن درس عن قرب فنون مصر القديمة عندما كان مقيمًا في مرسم الأقصر، بدأت أعماله تتجلى في مساحات ثنائية الأبعاد تحفل بالشخصيات البشرية المنمنمة وغير متناسقة الأشكال.

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