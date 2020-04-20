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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قائمة نيويورك تايمز لأعلى الروايات مبيعًا هذا الأسبوع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:31 ص
جريدة الدستور
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أصدرت "نيويورك تايمز" قائمتها لأسماء الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع، مشتملة على 5 روايات أجنبية في مختلف الأنواع السردية.

وحلت في المرتبة الأولى رواية "حرائق صغيرة في كل مكان" للمؤلف "سيليس نج"، والتي تدور حول فنان يقضي حياته في بلدة هادئة خارج كليفلاند.. أما في المرتبة الثانية فكانت رواية "عندما يغنى لوبستر"، لديليا أوينز، والتي تحكي قصة بلدة هادئة على ساحل ولاية كارولينا الشمالية في عام 1969، حيث نجت امرأة شابة بمفردها من عملية قتل مؤكدة.

وجاءت رواية "الأمريكي البذىء" لجانين كامينز في المرتبة الثالثة، للأسبوع الثاني عشر، وتسرد وقائع قصة بائعة كتب تهرب من المكسيك إلى الولايات المتحدة مع ابنها، وذلك لأن رئيس عصابة مخدرات يقوم بمطاردتها.

وللأسبوع الرابع حلت رواية "صبي من الأخشاب" في المرتبة الرابعة في قائمة الصحيفة الأمريكية العريقة للمؤلف هارلان كوبن، وتدور أحداثها حول اختفاء الفتاة، ومحاولة محقق البحث عن ضحايا مرحلة الطفولة لتصبح مادة عرض فى البحث.. بينما جاءت في المرتبة الخامسة رواية "تعديل مسار على جانب الطريق"، محتلة هذا المركز للأسبوع الأول له.

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