نيوزيلندا تمدد العزل العام أسبوعًا وتخفف الإجراءات فى 27 أبريل
الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:44 ص
وكالاتطباعة
قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي: "نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11.59 مساء الإثنين الموافق 27 أبريل أي أسبوع من الآن".
وأضافت: "سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي: "نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11.59 مساء الإثنين الموافق 27 أبريل أي أسبوع من الآن".
وأضافت: "سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.