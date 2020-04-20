هيومن رايتس ووتش تتهم بوركينا فاسو بإعدام 31 مدنيًا

اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، قوات أمن بوركينا فاسو بإعدام 31 معتقلًا أعزل في مدينة دجيبو في شمال البلاد، "خلال عملية وحشية" لمكافحة الإرهاب في 9 أبريل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت كورين دوفكا مديرة غرب إفريقيا في المنظمة في بيان: "أعدمت قوات أمن بوركينا فاسو على ما يبدو 31 رجلًا خلال محاكاة وحشية لعملية مكافحة إرهاب، في ما يمكن أن يعد جريمة حرب".