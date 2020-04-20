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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

طرح كلمات أغنية بخط يد بوب ديلان للبيع مقابل 2.2 مليون دولار

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:18 ص
بوب ديلان
بوب ديلان
وكالات
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تقترب كلمات إحدى أشهر أغاني الستينات التي كتبها بوب ديلان بخط يده (ذا تايمز ذاي آرإيه-تشنجين) "الأوقات تتغير" من تحقيق رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال جاري زيمت صاحب مؤسسة (مومنتس إن تايم) المتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس انجلوس، إن الكلمات المدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات كانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.

وقال زيمت: "هذا ليس مزادًا. إنها عملية بيع خاصة. أول من يتقدم سيفوز بها".

وحققت كلمات أغنية (لايك إيه رولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

وتعد أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) التي كتبها ديلان في 1963 وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في حقبة الستينات.

وأصبح ديلان (78 عاما) أول مغن ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2016.

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