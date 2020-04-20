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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن لتجميع جلود الأسماك بدون ترخيص بأسوان (صور)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:50 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، من ضبط إحدى المنازل بحي جنوب التي تم بناءها بشكل مخالف "بدون ترخيص".

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وبحضور يحيى مصطفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورئيس حي جنوب، واللواء خالد يوسف، وشريف فكري رئيس حي شرق.

وتبين أن أصحاب المنزل، استغلوا حالة الحظر التى تمر بها البلاد، وقاموا ببناء منزل غير مرخص أو ما يطلق عليه "مخزن" لتجميع جلود الأسماك كبيرة الحجم ودمغها بألوان وتشكيلها كمنتجات جلد الأسماك، وعلى الفور تم هدم المنزل، وحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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