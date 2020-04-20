نيوزيلندا تستعد لإعلان ما إذا كانت ستخفف تدابير مكافحة كورونا

اجتمع كبار زعماء نيوزيلندا، اليوم الإثنين، لتحديد ما إذا كانوا سيخففون تدابير العزل العام الصارمة التي تستهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فرضت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة تدابيرالعزل العام في أواخر مارس والتي تم بموجبها إغلاق المكاتب والمدارس وكل الخدمات غير الأساسية بما في ذلك الحانات والمطاعم والمقاهي.وكانت تلك الإجراءات أكثر صرامة من معظم الدول الأخرى بما في ذلك أستراليا المجاورة وثبت إلى حد كبير فعاليتها في احتواء التفشي.وسجلت تسع حالات إصابة جديدة فقط بـ"كوفيد-19"، اليوم الإثنين، دون تسجيل أي حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بنيوزيلندا 1440 حالة و12 حالة وفاة.ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن القرار في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.ومهما كان القرار فستظل القيود سارية حتى منتصف ليل الأربعاء عندما تنتهي فترة العزل العام التي استمرت شهرا.