تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، حتى فجر اليوم الإثنين، 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة.وأعلنت مراكز مكافحة الامراض الوبائية والوقاية منها، اليوم الإثنين، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي سول، واكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات، وتم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس.وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابًا بانخفاض 61 شخصًا.وخضع ما مجموعه 563 ألفًا و35 شخصًا لفحوصات كورونا، وظهرت نتيجة اختبار 540 ألفًا و380 منهم سلبية، ويجري حاليًا فحص 11 ألفًا و981 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.