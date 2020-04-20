تجمع 2500 شخص عند الكونجرس احتجاجًا على أوامر البقاء بالمنازل

تجمع ما يقدر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونجرس بولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشارفيروس كورونا ليخرقوا بذلك حظرًا على تجمع خمسين شخصًا أو أكثر.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه على الرغم من مناشدات منظمي التجمع بوضع كمامات لم يفعل كثيرون ذلك، وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص، مما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأمريكية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير، وفي أولمبيا تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونجرس وحول نافورة في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال تيلر ميلر(39 عامًا)، وهو مهندس من بريميرتون بواشنطن، ومسؤول انتخابي بالحزب الجمهوري، إن إغلاق الأعمال التجارية باختيار الرابحين والخاسرين وما يتضمنه ذلك من أشغال أساسية وغير أساسية يمثل انتهاكًا لدستور الولاية وللدستور الاتحادي.وكان ترامب قد أبدى في وقت سابق تأييده لاحتجاجات مماثلة في ميشيجان ومينيسوتا وفرجينيا لتحريرها من قواعد التباعد الاجتماعي.