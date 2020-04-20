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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:53 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوبه.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 16 29
شبين الكوم 16 27
طنطا 15 27
دمنهور 15 26
الإسكندرية 15 24
بلطيم 14 23
مطروح 15 24
السلوم 14 23
سيوة 15 28
بورسعيد 18 23
دمياط 17 24
الزقازيق 15 28
الإسماعيلية 15 29
السويس 17 28
العريش 14 24
رفح 13 24
رأس سدر 16 28
نخل 11 27
نويبع 20 28
طابا 18 27
كاترين 10 25
الطور 17 27
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 29
مرسى علم 19 27
الفيوم 17 30
بني سويف 16 30
المنيا 16 31
أسيوط 17 31
سوهاج 16 32
قنا 18 32
الأقصر 17 33
أسوان 19 34
أبو سمبل 20 32
الوادي الجديد 17 32
شلاتين 21 31
أبو رماد 21 30
حلايب 20 29
راس حدربة 21 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة 22 35
المدينة 20 32
الرياض 19 27
المنامة 24 28
أبوظبي 26 34
الدوحة 24 28
الكويت 24 33
دمشق 12 28
بيروت 16 23
عمان 12 27
القدس 12 24
غزة 15 23
بغداد 20 34
مسقط 28 32
صنعاء 12 23
الخرطوم 22 38
طرابلس 18 26
تونس 16 22
الجزائر 14 17
الرباط 12 20
نواكشوط 19 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 08 23
إسطنبول 09 14
إسلام آباد 16 29
نيودلهي 22 34
جاكرتا 25 33
بكين 3 17
كوالالمبور 25 36
طوكيو 10 13
أثينا 13 22
روما 13 19
باريس 10 21
مدريد 9 19
برلين 03 15
لندن 09 16
مونتريال -1 06
موسكو 02 09
نيويورك 07 13
واشنطن 06 16

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