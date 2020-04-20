«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوبه.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 29شبين الكوم 16 27طنطا 15 27دمنهور 15 26الإسكندرية 15 24بلطيم 14 23مطروح 15 24السلوم 14 23سيوة 15 28بورسعيد 18 23دمياط 17 24الزقازيق 15 28الإسماعيلية 15 29السويس 17 28العريش 14 24رفح 13 24رأس سدر 16 28نخل 11 27نويبع 20 28طابا 18 27كاترين 10 25الطور 17 27شرم الشيخ 21 30الغردقة 20 29مرسى علم 19 27الفيوم 17 30بني سويف 16 30المنيا 16 31أسيوط 17 31سوهاج 16 32قنا 18 32الأقصر 17 33أسوان 19 34أبو سمبل 20 32الوادي الجديد 17 32شلاتين 21 31أبو رماد 21 30حلايب 20 29راس حدربة 21 30أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة 22 35المدينة 20 32الرياض 19 27المنامة 24 28أبوظبي 26 34الدوحة 24 28الكويت 24 33دمشق 12 28بيروت 16 23عمان 12 27القدس 12 24غزة 15 23بغداد 20 34مسقط 28 32صنعاء 12 23الخرطوم 22 38طرابلس 18 26تونس 16 22الجزائر 14 17الرباط 12 20نواكشوط 19 32وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 08 23إسطنبول 09 14إسلام آباد 16 29نيودلهي 22 34جاكرتا 25 33بكين 3 17كوالالمبور 25 36طوكيو 10 13أثينا 13 22روما 13 19باريس 10 21مدريد 9 19برلين 03 15لندن 09 16مونتريال -1 06موسكو 02 09نيويورك 07 13واشنطن 06 16