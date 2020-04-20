تراجع صادرات اليابان 11.7% وسط أزمة «كورونا»

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 11.7 بالمئة عن العام السابق إلى 6.36 تريليون ين (58.9 مليار دولار) في مارس، في تراجع للشهر السادس عشر على التوالي، في الوقت الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد العالمي.وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 5. 16 بالمئة لتبلغ 1.18 تريليون ين، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3. 1 بالمئة لتبلغ 745.3 مليار ين.وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، تراجعت بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 1.2 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4.5 بالمئة إلى 1.4 تريليون ين.وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 5 بالمئة إلى 6.35 تريليون ين بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.9 مليار ين.ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليابان، قامت بعض الشركات المصنعة الرئيسية مثل تويوتا موتور بتعليق الإنتاج.