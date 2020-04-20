كوريا الجنوبية تبدأ تخفيف بعض تدابير التباعد الاجتماعى

تبدأ كوريا الجنوبية تخفيف بعض التوجيهات الخاصة بتدابير التباعد الاجتماعي، ابتداءً من اليوم الإثنين، وسط انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى أقل من 10 حالات يوم أمس الأحد، ولكن ذلك يثير مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مرة أخرى.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب " قررت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي بكثاقة أقل حتى 5 مايو المقبل.ورفعت الحكومة الأوامر الإدارية التي أوصت بشدة بإغلاق الكنائس والحانات والصالات الرياضية والمعاهد الأكاديمية بشكل مؤقت، بشرط أن تلتزم هذه المرافق بقواعد الحجر الصحي بشكل صارم.وقد حدثت العدوى الجماعية في هذه المرافق أو تم تصنيفها ضمن المجموعة ذات مخاطر كبيرة للعدوى.وينبغي أن يلتزم الأشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق، بقواعد الحجر الصحي مثل فحص درجة الحرارة قبل وبعد الدخول والخروج، والتهوية والبقاء على مسافة من الآخرين.وبالنسبة للكنائس، يجب على الأتباع الجلوس أثناء القداس متباعدين وأن يتم حظر الحديث وتناول الطعام معًا.وإذا كان من الصعب الالتزام بهذه القواعد، فمن الضروري الامتناع عن تشغيل المرافق.ودعت الحكومة الكورية الجنوبية مواطنيها إلى الامتناع عن استخدام المرافق في حال عدم التقيد بالقواعد، مما يؤكد على أهمية الالتزام بقواعد الحجر الصحي معًا لمنع إعادة انتشار كورونا.وقال البروفسور في قسم الأمراض المعدية في مستشفى جيل جامعة جاتشون "أوم جونج-سيك" إن تخفيف تدابير التباعد الاجتماعية يُشترط فيها تنظيف الأيدي، وارتداء كمامة الوجه، مؤكدا على أهمية الالتزام بقواعد الحجر الصحي عند استخدام المرافق من أجل منع إعادة انتشار كورونا.