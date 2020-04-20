توقعات بانكماش الاقتصاد الكورى بنسبة 1.81%

توقع استبيان، اليوم الإثنين، أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.81% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي توجه فيه جائحة كورونا ضربة قاسية للناتج الصناعي، وإنفاق المستهلك، وسوق الوظائف في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب»، يعد هذا الانكماش الأكبر من نوعه على أساس ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2008، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 3.3%، وفقًا لاستبيان أجرته يونهاب إينفومكس، ذراع الأخبار المالية التابعة لوكالة يونهاب للأخبار.وقد نما الاقتصاد الكوري في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.3%، وعلى أساس سنوي من المرجح أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.15% في الربع الأول، وهي نسبة النمو الأدنى من نوعها منذ الربع الثاني من عام 2009، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 1.2%، وفقًا للاستبيان.وسيعلن بنك كوريا عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس.وفي هذا الصدد أفاد بارك سونج وو، الباحث في «دي بي» للاستثمار المالي بأن تفشي كورونا المستجد دمر الأنشطة الاقتصادية في شهري فبراير ومارس على المستوى المحلي، مضيفًا: «لذا أتوقع انكماشا ضخم النطاق في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول».وأفاد لي سانج جيه، باحث في «إيجين» للاستثمار والأوراق المالية بأنه من المقدر أن ينكمش الاقتصاد، في الوقت الذي تضرر فيه الاستهلاك المحلي بشدة بفعل حملة التباعد الاجتماعي الصارمة.وقد مددت كوريا الجنوبية تدابير التباعد الاجتماعي حتى الخامس من شهر مايو ولكن خففت من بعض القيود، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انخفاضًا في أعداد الإصابة اليومية بالفيروس لتصل إلى 8 إصابات يوم أمس، وهي النسبة الأدنى من نوعها في 61 يومًا.وتراجعت الصادرات الكورية بنسبة 0.2% في مارس مقارنة بعام سابق؛ بسبب تزايد التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، كما سجلت الصادرات تراجعًا في أول عشرة أيام من أبريل بنسبة 18.6% على أساس سنوي.هذا وتنبأ صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، بأن الاقتصاد الكوري سينكمش بنسبة 1.2% هذا العام، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أسوأ عام له على الإطلاق منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، كما تنبأ الصندوق بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام.وأعلنت وكالة «كوريا للإحصاء»، الأسبوع الماضي، أن البلاد سجلت أول فقدان وظائف على أساس سنوي في مارس منذ عام 2009، في الوقت الذي بدأ فيه تأثر سوق العمالة بشكل شديد بفعل الوباء.وخسرت البلاد حوالي 195 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى من نوعها منذ مايو من عام 2009، حيث فقدت 240 ألف وظيفة، وفقًا لبيانات كوريا للإحصاء.