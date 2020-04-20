رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

وجه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، رسالة خاصة لمن تأجل زواجهم بسبب فيروس الكورونا، قال فيها إنه عندما يُقبِل الناس على الزواج لابد أن يكون هناك معنى أساسي عندهم وهو جبر الخاطر، ورسول الله صلي الله عليه وسلم علّمنا أن البيوت لا تصلح بدون جبر الخواطر، لذلك على كل واحد مِنّا أن يجدّد فهمه لهذه العبادة وأن يعيش بها.وأضاف: «فنقول لأسرة العروس والعريس اجبروا خاطر مَن تأخر زواجها ولا تكسروه بأن تقولوا لها أن هذا نحس" و"وقف حال"، فهي لن تشعر بهذا إن لم تمارسوا هذه العادة السيئة وهي كسر الخواطر».وتابع:« ننصح الخطيب والمخطوبة أن يكلما بعضهما بالمعروف، فكل يوم يجب أن يرسل كل واحد منهما رسالة دعم للآخر لكي يحافظا على العلاقة بينهما ويصوناها».