«صحة سوهاج» تكشف حقيقة إصابة أسرة من مركز طما بـ«كورونا»

أصدرت مديرية الشئون الصحية بسوهاج بيانًا هامًا جاء فيه توضيح بخصوص إصابة أسرة من مركز طما بكورونا، وهم مخالطين لحالة إيجابية بأسيوط في فيروس كورونا المستجد.وأوضح البيان بأنه فى ضوء قيام مديرية الصحة والسكان بسوهاج بالمتابعة المستمرة والدقيقة للموقف الوبائى لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المخالطين للحالات الإيجابية.وجاء نص البيان: نتشرف بأن نعرض التالي:1) ورد اتصال تليفوني السبت الساعة 12 ظهرًا من اﻹدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، والذي يفيد بأنه تم اكتشاف حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد بمستشفى صدر أسيوط وقد تلاحظ أنه من مخالطين تلك الحالة مواطنين مقيمين بمركز طما – محافظة سوهاج، وقد تحررت مذكرة بذلك من قبل مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط.2) تم تكليف الطب الوقائي بإدارة طما الصحية بالتواصل مع المخاطين وتقييم حاﻻتهم الصحية وتواصلت الدكتورة غادة مدير عام الطب الوقائي تليفونيًا معهم.3) تم الذهاب لمنزل المخالطين من قبل الطب الوقائي بإدارة طما الصحية وتلاحظ أن المخالطين عبارة عن أسرة من أم وثلاثة أبناء وتم تقييم الحاﻻت وتلاحظ أن اﻷم تشكو من حساسية على الصدر وسخونة وكحة، أما اﻷبناء فقد كانوا بحالة جيدة وﻻ تظهر عليهم أي أعراض.4) تم إخطارهم بأنه سوف يتم تحويل اﻷم إلى مستشفى حميات سوهاج لعمل اللازم من فحوصات وتحاليل وأشعة أمل بالنسبة للأبناء فتم إبلاغهم بإجراءات العزل المنزلي؛ طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، حيث إن المخالطين لحالة إيجابية ولا تظهر عليهم أعراض يتم عزلهم منزليًا ومتابعتهم من فرق الترصد على مدار 14 يوم وفي حالة ظهور أي أعراض يتم تحويلهم للمستشفى.5) رفض المخالطين تنفيذ التعليمات ورفضوا نقل اﻷم إلى مستشفى حميات سوهاج وطالبوا بأن يتم تحويلهم جميعًا إلى المستشفى تم اتصال أحد الصحفيين بوكيل الوزارة فتم إبلاغه بتعليمات الوزارة بالنسبة للحالات المخالطة فطلب التوسط لعمل تحليل لهم جميعًا فتم إبلاغه بعدم قبول وساطة أحد في تنفيذ التعليمات وأنه هو نفسه لو هو أحدهم سيتم تطبيق نفس الإجراء عليه وللأسف كان أحد المثيرين لهذه الفتنة ونشر تصريحات على لسان وكيل الوزارة لم تكن للنشر إعلاميًا.6) تم التواصل معهم تليفونيًا من قبل الدكتورة مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج وتم إخطارهم مرة أخرى بإجراءات العزل المنزلي، وأنه يجب نقل اﻷم إلى المستشفى وطالبوا بأن يتم ذلك اﻹجراء بعد عيد القيامة المجيد وقامت المديرية برفض تأجيل نقل اﻷم إلى المستشفى وقد تم بالفعل التنسيق من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة مع الدكتور هاني فؤاد، مدير إسعاف سوهاج، وتم إرسال سيارة إسعاف لنقل اﻷم فرفضوا نقل اﻷم وطلبوا بأن يتم نقلهم مع اﻷم وانتظرت سيارة اﻹسعاف ﻷكثر من ثلاث ساعات وبعد تدخل اﻷمن تم نقلهم جميعًا عن طريق سيارتين إلى مستشفى حميات سوهاج.7) لتهدئة اﻷمور تم التواصل مع مستشفى حميات سوهاج وتم توقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين وعمل صورة دم وأشعة على الصدر وظهرت التحاليل بصورة جيدة.8) تم أخذ قرار بعزل اﻷم والابنة بالمستشفى وذلك لوجود أعراض كحة وسخونة؛ تمهيدًا ﻷخذ عينات منهم لفحصها، وتم التوجيه لباقي المخالطين بإتباع إجراءات العزل المنزلي ولكنهم رفضوا وطالبوا بأن يتم عزلهم جميعًا بالمستشفى وفي غرفة واحدة وهذا مخالف للتعليمات.9) قام المخالطين بالهروب من المستشفى قبل أخذ العينات من اﻷم واﻹبنة وتوجهوا إلى الشرطة لعمل محضر وتم عمل محضر هروب لهم من المستشفى.10) تم تقصى الحاﻻت ونما إلى علمنا بأن الحاﻻت توجهوا إلى محافظة أسيوط وتم الاتصال هاتفيًا من قبل وكيل الوزارة بالعائلة وأفادوا أنهم وصلوا للتو بمستشفى صدر أسيوط.11) تم التواصل بمعرفة مع الدكتور هاني جميعة مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والذى أفاد بأنه تم عزلهم بالفعل وتم سحب عينات.12) ظهرت النتائج للأربع حالات وجميعها سلبية، مما يؤكد صحة إجراء مديرية الصحة بسوهاج.وتهيب مديرية الصحة بسوهاج الجميع بعدم الانسياق وراء الإشاعات ومثيري الفتن، حيث إنها تعمل بكل الحرفية والمهنية، لافتة إلى أن سوهاج من أقل محافظات الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبشرى أخيرة أنه أيضًا كانت هناك 4 حالات محجوزة اشتباه بمستشفى حميات سوهاج وظهرت جميع النتائج سلبية.