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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يكشف سبب إعفاء المتحدث الرسمى للوزارة من منصبه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:13 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف من كونه متحدثًا باسم الأوقاف، كان لإدلائه بتصريحات غير مدروسة لا تمثل الوزارة، بل تصادم موقفها الثابت في تعليق الجمع والجماعات وعدم فتح المساجد نهائيًا لحين زوال علة الغلق، وهي انتشار فيروس كورونا، سواء في ذلك رمضان وغير رمضان.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه ليس من الدين ولا من الحكمة ولا من العقل ولا من النطق أن نحافظ على حياة الناس في شعبان ولا نحافظ عليها في شهر رمضان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، قد قرر إعفاء المتحدث الرسمي للأوقاف الدكتور أحمد القاضي، من كونه متحدثًا باسمها، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.

جاء ذلك بعد تصريح القاضي، بأن الأوقاف تدرس مقترح فتح المساجد في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، وهي قرارات غير مدروسة ليست من شأنه.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، كما أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، قائلًا: «الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد».

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