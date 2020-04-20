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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد طريق الواحات بـ6 أكتوبر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:42 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة ٦ أكتوبر، رافقه خلالها المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كيلو متر، كما تفقد الأعمال الجارية بكوبرى رقم (2) أضخم عمل صناعى على طريق الواحات.

وأكد رئيس الجهاز أنه جارى إنهاء عدد من الأعمال الصناعية من كباري وكباري مشاة، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي،الجاري تنفيذه حاليًا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كيلومتر، والهدف من تنفيذ هذه المحاور تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

ووجه "بهجات" بسرعة دفع معدلات الأداء لإنهاء الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد، في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة مشروعات الطرق والأعمال الصناعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بهذه المشاريع القومية داخل مواقع العمل من الإصابة بفيروس كورونا.

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