كيف تتعامل مع إزعاج الأطفال أثناء الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب

وجهت دار الإفتاء المصرية رسالة إلى المواطنين الذين يشكون من قلة الخشوع في الصلاة، بسبب وجود الأطفال في المنازل، وذلك بعد استمرار غلق المساجد منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الدار: "إلى من يشكو قلة الخشوع في الصلاة في البيت بحجة الأولاد فليجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحمل أحفاده في الصلاة، رحمة بهم".وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ولعل لذلك حكمة من أجل تعويدهم على الصلاة منذ نعومة أظفارهم، فإن مشاهدة الطاعة لها أثر قوي في النفوس".وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن المسلمين جميعًا حزنوا لغلق المساجد، فقلوبهم تتعلق ببيوت الله، ونفوسهم تشتاق لزيارة رسول الله.وشددت الدار على أنه لا داعي للجدل والمزايدة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها، لافتة إلى أننا علينا أن نترك الأمر للمسئولين والمرجعيات العلمية والدينية، فهم أدرى بالصالح العام.